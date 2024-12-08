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        Depremzede Emir'in itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da evleri 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve ailesiyle konteyner kentte yaşayan 11 yaşındaki Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:02
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        Depremzede Emir'in itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da evleri 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve ailesiyle konteyner kentte yaşayan 11 yaşındaki Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

        Deprem sonrası bölgede afetzedelere yardım çalışması yürüten Ülkem Okuyor Derneği tarafından Antakya ilçesindeki Katar 4 Konteyner Kenti'ne kurulan kütüphanede çocuklar için hayal kutusu oluşturuldu.

        Hayalini resmeden yaklaşık 500 depremzede çocuk, bu dileklerini kutuya attı.

        Çoğunluğu kitap ve kitaplık sahibi olmayı isteyen çocukların hayal kutusundan Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayalini resmettiği kağıdı gören dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu hayali gerçekleştirmek için Valilik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla iletişime geçti.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Antakya Grup Amiri Fatih Yücedal, itfaiye eri olma hayali kuran depremzede Kartal'ı merkeze davet etti.

        İtfaiye merkezine gelen Kartal, burada ekipler tarafından önce bilgilendirildi, ardından itfaiyeci üniforması giydirildi.

        Temsili anonsla Kartal'ın ailesiyle yaşadığı Katar 4 Konteyner Kenti'nde yangın ihbarı yapan ekipler, öncü araca bindirdikleri çocuğu yangın mahalline götürdü.

        Burada ateş yakan itfaiye erleri tarafından karşılanan ve personelin yardımıyla yangın söndürme hortumunu eline alan Kartal, alevlere müdahale etti.

        İtfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirilen Kartal'a grup amiri Yücedal tarafından rozet takıldı.

        - "Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum"

        Emir Kartal, AA muhabirine, itfaiyeci olma hayalinin her gün rüyalarına girdiğini söyledi.

        Sürekli itfaiyecilikle ilgili kitaplar okuduğunu ve büyüdüğünde de itfaiyeci olmak istediğini anlatan Kartal, "Ormanlar yanmasın, oksijenimiz bitmesin ve ormanda hayvanlar ölmesin diye itfaiyeci olmak istiyorum. Bugün hayalim de gerçek oldu, çok mutluyum." dedi.

        Çocuğun hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ise Emir Kartal'ın kütüphanelerindeki daimi okur olduğunu ve onu çok sevdiklerini söyledi.

        Deprem psikolojisini yaşamış bir çocuğun hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Ertuğrul, şunları kaydetti:

        "Emir hayalini çok güzel anlatmıştı; ben itfaiyeci olmak ve evleri yanan insanların yangınlarını söndürmek istiyorum, hayvanlar yanmasın istiyorum, demişti. Çok da güzel hayalini çizmiş. Emir hayallerine ulaştı, Emir gibi yaklaşık 500 çocuğumuzun hayali var, elimizden geldiğince onları da yapmaya çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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