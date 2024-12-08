Depremzede Emir'in itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

LALE KÖKLÜ - Hatay'da evleri 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve ailesiyle konteyner kentte yaşayan 11 yaşındaki Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

Deprem sonrası bölgede afetzedelere yardım çalışması yürüten Ülkem Okuyor Derneği tarafından Antakya ilçesindeki Katar 4 Konteyner Kenti'ne kurulan kütüphanede çocuklar için hayal kutusu oluşturuldu.

Çoğunluğu kitap ve kitaplık sahibi olmayı isteyen çocukların hayal kutusundan Emir Kartal'ın itfaiyeci olma hayalini resmettiği kağıdı gören dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, bu hayali gerçekleştirmek için Valilik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla iletişime geçti.

Burada ateş yakan itfaiye erleri tarafından karşılanan ve personelin yardımıyla yangın söndürme hortumunu eline alan Kartal, alevlere müdahale etti.

Sürekli itfaiyecilikle ilgili kitaplar okuduğunu ve büyüdüğünde de itfaiyeci olmak istediğini anlatan Kartal, "Ormanlar yanmasın, oksijenimiz bitmesin ve ormanda hayvanlar ölmesin diye itfaiyeci olmak istiyorum. Bugün hayalim de gerçek oldu, çok mutluyum." dedi.

Çocuğun hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul ise Emir Kartal'ın kütüphanelerindeki daimi okur olduğunu ve onu çok sevdiklerini söyledi.