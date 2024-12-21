Hatay'da 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi, D.O. gözaltına alındı.
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