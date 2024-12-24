Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimle doğa sevgisi aşılanıyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin doğa ve çevreyi tanımaları için uygulamalı eğitim düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitimle doğa sevgisi aşılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin doğa ve çevreyi tanımaları için uygulamalı eğitim düzenleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince yürütülen "Doğanın Rengi Çocuk" projesi kapsamında Belen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencileri, doğal ortamda uygulamalı eğitim görüyor.

        İlçe koordinatörlüğünü öğretmen İrem Dal'ın üstlendiği proje kapsamında çocuklara doğa, canlılar ve bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.

        Dal, uygulamalı eğitimlerde çocukların doğaya duyarlı büyümelerinin hedeflendiğini belirterek, "Çocukların doğayı tanımalarını ve doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
        Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
        Hatay'dan Suriye'ye 24 yardım tırı gönderildi
        Hatay'dan Suriye'ye 24 yardım tırı gönderildi
        Türkiye'de kuaförlüğü öğrenen Ahmed: Şam'da salon açmak istiyorum
        Türkiye'de kuaförlüğü öğrenen Ahmed: Şam'da salon açmak istiyorum
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        TIR, çarptığı otomobili 150 metre sürükledi; o anlar kamerada
        TIR, çarptığı otomobili 150 metre sürükledi; o anlar kamerada
        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında