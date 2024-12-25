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        Hatay'da Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 00:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:45
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        Hatay'da Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Ayini peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, yönetti. Papasoğlu, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mumlar yakılarak dualar edildi.

        Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi. Katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.

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