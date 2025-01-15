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        Hatay'da öğrenciler sahilde temizlik yaptı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler "Temiz Bir Dörtyol İçin Ele Ele" etkinliği kapsamında sahilde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:17
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        Hatay'da öğrenciler sahilde temizlik yaptı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler "Temiz Bir Dörtyol İçin Ele Ele" etkinliği kapsamında sahilde temizlik yaptı.

        Dörtyol Belediyesi ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler sahil çevresinde temizlik yaptı.

        Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kısa süre içinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

        Etkinlik kapsamında yaklaşık 1 ton çöp toplandığını belirten Amaç, "Sahilimizi temizledik, ancak kısa süre içinde yeniden kirleniyor. Bu durum, kul hakkını ihlal etmektir. İnsanlar bu alışkanlıklarından vazgeçene kadar temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan da belirli dönemlerde temizlik etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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