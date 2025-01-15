Hatay'da öğrenciler sahilde temizlik yaptı

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan da belirli dönemlerde temizlik etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 1 ton çöp toplandığını belirten Amaç, "Sahilimizi temizledik, ancak kısa süre içinde yeniden kirleniyor. Bu durum, kul hakkını ihlal etmektir. İnsanlar bu alışkanlıklarından vazgeçene kadar temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Dörtyol Belediyesi ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler sahil çevresinde temizlik yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler "Temiz Bir Dörtyol İçin Ele Ele" etkinliği kapsamında sahilde temizlik yaptı.

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