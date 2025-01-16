Türk Kızılay 2024'te 46 milyon insana yardım ulaştırdı

LALE KÖKLÜ - Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan Türk Kızılay, geçen yıl 1 milyon 22 bin 927 bağışçısıyla toplam 46 milyon kişinin hayatına dokundu.

İnsani yardım çalışmalarıyla mazlumların umudu olan Türk Kızılay, 2024'te de dünyanın her yerine yardım elini uzatmaya devam etti.

Türk Kızılay, yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 13 milyon kişiye ulaşarak geçen yıl 46 milyon ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.

Geçen yıl 1 milyon 22 bin 927 bağışçı sayısına ulaşan Türk Kızılay, 373 bin 365 gönüllüsüyle insani yardım ve dayanışma çalışmalarını geniş organizasyon ağıyla sürdürdü.

Türk Kızılay, 2025'te de imza atacağı projelerle insani yardım ve dayanışma çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

- "Deprem bölgesinde var olmaya devam ediyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bazı programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da AA muhabirine, 2024'ün yoğun geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Özellikle 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra bölgeye yapılan yardımların aralıksız devam ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesi bizim 2024'te de önceliğimizdi. Devletimiz çok büyük, bakanlıklarımız belli alanlarda zaten yapılması gerekeni yapıyorlar ama Türk Kızılayın ana fonksiyonu, devletinin yanında aradaki ufak tefek boşlukları doldurmak. Burada bizim sürekli halkımızla irtibat halinde olmamız, bir ihtiyaç analizi yapmamız gerekiyor. 156 yılın Kızılayı bağışçılarıyla, gönüllüleriyle aslında nerede bir ihtiyaç varsa onu kapatmak, pansuman yapmak, orayı desteklemek anlamında çok güzel projeler yürütüyor. İyileştirme döneminde artık herkesin ayağa kalkması anlamında, esnaf-çiftçi destek programlarımızla, nakit destek programlarımızla, sosyoekonomik güçlendirme projelerimizle deprem bölgesinde sürekli vardık, var olmaya devam ediyoruz."