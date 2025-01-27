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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:52
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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, hırsızlık için İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ikamete girdikleri belirlenen H.N.Y, U.C.U, O.Z.T, A.S, E.K. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 2 kol saati ve 2 kolye ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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