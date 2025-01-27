Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, hırsızlık için İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ikamete girdikleri belirlenen H.N.Y, U.C.U, O.Z.T, A.S, E.K. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 2 kol saati ve 2 kolye ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.