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        Hatay'da 4 kişiye hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezası verildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde 4 kişi, hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:01
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        Hatay'da 4 kişiye hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezası verildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde 4 kişi, hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezasına çarptırıldı.

        Bakras Mahallesi Şevket Çalışkan Caddesi'nde bir süredir duvara hakaret içerikli yazıların yazıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda duvara yazı yazan 4 kişinin kimliklerini tespit etti.

        Bulundukları adreslerde şüphelileri yakalayan polis, gençlere hakaret içerikli yazılar yazdıkları duvarı boyama cezası verdi.

        Duvarı boyayan gençler, mahalleliden özür diledi.

        Öte yandan gençlerin duvara yazılar yazdıktan sonra polis ekiplerince yakalanıp duvarın boyatılması, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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