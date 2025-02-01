Hatay'da 4 kişiye hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezası verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde 4 kişi, hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezasına çarptırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde 4 kişi, hakaret içerikli yazı yazdıkları duvarı boyama cezasına çarptırıldı.
Bakras Mahallesi Şevket Çalışkan Caddesi'nde bir süredir duvara hakaret içerikli yazıların yazıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda duvara yazı yazan 4 kişinin kimliklerini tespit etti.
Bulundukları adreslerde şüphelileri yakalayan polis, gençlere hakaret içerikli yazılar yazdıkları duvarı boyama cezası verdi.
Duvarı boyayan gençler, mahalleliden özür diledi.
Öte yandan gençlerin duvara yazılar yazdıktan sonra polis ekiplerince yakalanıp duvarın boyatılması, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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