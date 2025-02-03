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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamlanan hastane yüz binlerce kişiye hizmet verdi

        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamlanan hastane yüz binlerce kişiye hizmet verdi
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        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 740 binden fazla poliklinik hizmeti sunuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve iki ayda tamamlanan hastane depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

        Defne ilçesinin Bostancık Mahallesi'nde yer alan hastanede, 128 doktor ve 309 hemşire, depremzedelere en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalışıyor.

        - "Çevre ilçelerimizden rağbet gören bir hastane"

        Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, hastanede tüm branşlarda sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

        Hastanede 2023'te açıldığı 21 Mayıs'tan aralık sonuna kadar 180 bin poliklinik, 6 bin 300 acil sağlık hizmeti sunduklarını belirten Kavvasoğlu, şöyle devam etti:

        "2024'te de toplam ayakta bakılan hasta sayımız 740 bini geçti. Acile başvuru sayımız da 240 bin civarındaydı. Servis ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız da 18 binlere ulaştı. 11 odalı ameliyathanemizde, günübirlik ameliyatlar dahilinde 19 bin civarı ameliyat gerçekleşti."

        Kavvasoğlu, hastanenin açıldığı günden bu yana bölge halkına kesintisiz hizmetini sürdürdüğünü ifade etti.

        Hastanedeki her birimin tam donanımlı hizmet verdiğini vurgulayan Kavvasoğlu, "Defne Devlet Hastanesi acil durum hastanesi olarak planlanmış olmasına rağmen oldukça ileri teknolojik aletler ve cihazlar hastanemizde mevcut onun için çevre ilçelerimizden rağbet gören bir hastane." diye konuştu.

        Kavvasoğlu, hastanede son olarak 16 yataklı palyatif bakım merkezinin de hizmete girdiğini belirtti.

        Hastanenin merak uyandıran bir yapısının olduğunu belirten Kavvasoğlu, şunları kaydetti:

        "Defne Devlet Hastanesi bu şehrin ve Türkiye'nin sembolü oldu, herkesin göz bebeği. İnanın sadece şehir dışından değil ülke dışından bile ziyaretçisi oluyor, insanlar merak edip gelip bakıyorlar. Bu kadar kısa sürede yapılan hastane karşısında adeta şaşkına dönüyorlar."

        Kavvasoğlu, sahip oldukları modern görüntüleme merkezleri sayesinde hastaların başka illere gitmesinin önüne de geçtiklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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