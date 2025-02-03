Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderunspor'un Galatasaray'dan transferi Berat, kendini geliştirmek istiyor

        MEHMET BAYRAK - Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderunspor'un Galatasaray'dan transferi Berat, kendini geliştirmek istiyor
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor.

        İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.

        Berat, altyapısında yetiştiği sarı-kırmızılı takımda çok şey öğrendiğini ifade ederek "Galatasaray altyapısında yetişen her sporcu gibi benim de amacım gelecekte A takımda süre bulmak, oynamak. Sonrasında yurt dışı hedeflerim var." dedi.

        İskenderunspor'da başarılı işlere imza atacağına inandığını dile getiren 19 yaşındaki genç futbolcu, "İskenderunspor'daki hedeflerim çok sayıda maç oynayıp kendimi geliştirmek, takımımla Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak ve ligde play-off'lara kalmak." diye konuştu.

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında 5 Şubat'ta sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maça hazırlandıklarını anlatan Berat, şöyle devam etti:

        "Koşan ve mücadeleci bir oyuncu olduğum için takıma çok şey katabileceğimi düşünüyorum. Burada takım arkadaşlarımla hemen kaynaştık. İnşallah iyi futbol oynayıp iyi yerlere geleceğiz. Biraz heyecanım var, buraları ilk defa görüyorum. Her maçın çok kıymetli olduğu duygusunu ilk defa yaşıyorum."

        Berat, kendini İtalya Seri A takımlarından Milan'da forma giyen Tijjani Reijnders'e benzettiğini ve başarılı futbolcuları izleyerek yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

        - Kulübü Başkanı Bolat:

        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, Berat'ı kadroya katarak önemli bir transfere imza attıklarını söyledi.

        Berat Yılmaz'ın başarıyı İskenderun'da yakalayacağını düşündüğünü dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok büyük oyuncu. Yaşına bakmayın, gelişimi çok iyi. Galatasaray oyuncuyu bize özellikle vermek istedi çünkü biz Metehan Baltacı'yı buradan çıkarıp onlara verdik. İlerideki maçlarda çok büyük yetenek olduğu görülecektir. Bence 2-3 sene sonra Galatasaray'da direkt oynayacak ve Avrupa'ya da gidecek bir oyuncu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze
        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamla...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamla...
        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı
        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı
        Suriyeli Hasan Abdullah, Türk halkına dua ederek ülkesine döndü
        Suriyeli Hasan Abdullah, Türk halkına dua ederek ülkesine döndü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ölen anne ve babasının hakkını...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ölen anne ve babasının hakkını...
        Hatay'da freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı
        Hatay'da freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı