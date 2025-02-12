Hatay'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, C.Ö. (23) idaresindeki 33 ACF 604 çekici ve 31 VS 713 dorse plakalı tır, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda K.A'nın (24) kullandığı 80 AAK 451 plakalı otomobille çarpıştı.

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