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        Hatay'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:32 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:43
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        Hatay'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, C.Ö. (23) idaresindeki 33 ACF 604 çekici ve 31 VS 713 dorse plakalı tır, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda K.A'nın (24) kullandığı 80 AAK 451 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralandığı belirlenen sürücü K.A. ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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