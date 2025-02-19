Hatay'da Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü heyeti toplantı düzenledi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören bazı yapılarda incelemelerde bulunan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü heyeti, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü tarafından geçen yıl açıklanan "Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Alanı" listesinde yer alan Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'ndeki Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi ile Antakya ilçesindeki Tarihi Demirkapı yapısında incelemelerini tamamladı.

İki günlük saha incelemesinin ardından heyet, Çekmece Topluluk Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Europa Nostra Yürütücü Başkan Yardımcısı Guy Clausse, AA muhabirine, heyet olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nin onarımının bir an önce yapılarak kullanılabilir hale getirilmesi ve Demirkapı yapısının da korunarak tanıtılması gerektiğini söyledi.

Clausse, Europa Nostra olarak iki yapının da korunmasına yönelik teknik destekle birlikte gerekli finansmanın sağlanması için aracı olacaklarını kaydetti.