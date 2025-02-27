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        Hatay'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı" yapıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesince, turizm sektörünün canlanması, gelecek 5 yıl için Hatay'ın turizminin yol haritasını ortak akıl ve vizyon çerçevesinde şekillendirmek amacıyla "Hatay Turizm Master Planı Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:03
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        Hatay'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı" yapıldı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesince, turizm sektörünün canlanması, gelecek 5 yıl için Hatay'ın turizminin yol haritasını ortak akıl ve vizyon çerçevesinde şekillendirmek amacıyla "Hatay Turizm Master Planı Arama Konferansı" gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, bir otelde düzenlenen konferansta Hatay'ın medeniyet, kültür, inanç ve gastronomi şehri olduğunu söyledi.

        Hatay'da turizmi ileriye götürmenin çabası içinde olduklarını belirten Dinç, bu konuda verdiği desteklerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de Hatay'ın önemli bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayarak, "Hatay denize kıyısıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, yaylasıyla, tarımıyla ve sanayisiyle gerçekten pek çok şehrin kıskanacağı bir potansiyele sahip. İşte burada bugün bütün kurumlarımız, üniversitelerimiz işbirliğiyle Hatay'ın bu potansiyelini daha nasıl ortaya çıkarılabilir, Hatay hak ettiği turizm potansiyeline nasıl kavuşur bunun bir çalışmasını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Konferansta Kapadokya Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Hatay'ın turizm master planı hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Programa Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, bazı kurum müdürleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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