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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:55
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Türk Kızılay tarafından "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla Antakya ilçesindeki Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Yılmaz, herkesin ramazanını tebrik etti.

        Bugün Hatay'da bir sofranın etrafında aynı ekmeği bölüşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Dedik ki 'Türk Kızılay olarak sizlerin bütün ihtiyacı bitene kadar, sizler yastığa başınızı huzurla koyana kadar biz buradan hiç ayrılmayacağız' bu sözümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada, konteyner kentin içinde de aslında bu kırmızı yelekli gördüğünüz gönüllülerimizin birçoğu sizlerin arasından, depremi yaşayan ve sizlerle burada sizlere hizmet etmek adına gönüllülük yapan kişilerden oluşuyor. Ben biliyorum ki Hatay çok güzel, güçlü, dirençli, hep birlikte sizler ayağa kalkıp, Hatay'ı o eski çok ihtişamlı günlerine geri getireceksiniz."

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da el ele, gönül gönüle vererek Hatay'ı eski günlerinden daha iyi zamanlara hep birlikte getireceklerini ifade etti.

        Bu yılın geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getiren Masatlı, "İnşallah önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacak. İnşallah sıcak yuvalarında, okullarınızda, hastanelerinizde, hayatın daha da normal olduğu bir dönemde hep beraber bir ramazanı daha önümüzdeki sene yaşayacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bizler dayanışma içerisinde oldukça, birbirimize el uzattıkça, birbirimizin dertlerini çözdükçe, yaralarımızı sardıkça inşallah bu topraklarda daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

        Masatlı, bu ramazanda 20 binden fazla vatandaşa günlük yemek verdiklerini, vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        İftar programı kapsamında, çocuklara yönelik eğlence, yüz boyama ve yarışma gibi etkinlikler de düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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