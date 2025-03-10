Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.
Dron ile havadan desteklenen çalışmada kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.
Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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