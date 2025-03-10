Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Dron ile havadan desteklenen çalışmada kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.