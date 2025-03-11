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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftülüğünce düzenlenen iftarda Kur'an kursu öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:56
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftülüğünce düzenlenen iftarda Kur'an kursu öğrencileri ve aileleriyle bir araya geldi.

        Hz. Hatice ve Hz. Hafsa Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu Spor Salonu'nda düzenlenen iftardaki konuşmasında Masatlı, mükemmel bir inancın mensupları olduklarını söyledi.

        Masatlı, "Peygamber Efendimiz, 'sizlerin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir.' diyor. Dolayısıyla sizler de bu hayırlı yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz." dedi.

        İyi insan olmanın önemine değinen Masatlı, hafızların Kur'an-ı Kerim'i sadece öğrenmediğini temsil de ettiğini dile getirdi. Masatlı, şunları kaydetti:

        "Temsil etmekle birlikte onu hayatımızda da uygulamak gerekir. Ramazan ayı, tam birlik, beraberlik ayı, işte böyle aynı sofrada, gönüllerde buluşmaktır ve hafızlarımızla birlikte olunca da daha başka bir iftar geçirmiş oluyoruz. Tarihin en büyük afetlerinden birini geçirdik. Bu afette can kayıplarımız oldu, onları da rahmetle anıyoruz ama diğer taraftan sizlerin eğitim kurumları da zarar gördü. Bunların da bir an önce ayağa kalkması için başta Diyanet İşleri Başkanlığı'mız, hayırseverlerimiz, müftülüğümüz ve bizler elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sizlerden en büyük isteğimiz, o temiz, pak, nurlu yüzlerinizle, gönlünüzle bizlere dua etmenizdir."

        Masatlı, depremden etkilenen Hatay'da bu senenin geçen yıldan daha güzel olduğunu, gelecek yıl da bundan daha güzel olacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Vali Masatlı, program kapsamında pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtılan çocuklarla yakından ilgilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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