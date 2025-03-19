Hatay'da sınıf başkanı seçilen çocuk seçim vaadini gerçekleştirdi

Bunun üzerine okula gelen Reyhanlı Gençlik Merkezi görevlileri, öğrencilerle, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynadı.

Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Kurtdağı, 6 kişinin aday olduğu sınıf başkanlığı yarışında diğer öğrencilere Reyhanlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikleri okula getireceğinin sözünü verdi.

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