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        Hatay'da sınıf başkanı seçilen çocuk seçim vaadini gerçekleştirdi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:21
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        Hatay'da sınıf başkanı seçilen çocuk seçim vaadini gerçekleştirdi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.

        Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Kurtdağı, 6 kişinin aday olduğu sınıf başkanlığı yarışında diğer öğrencilere Reyhanlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikleri okula getireceğinin sözünü verdi.

        Sınıf başkanı seçilmesinin ardından merkezle görüşen Kurtdağı, seçim vaadini anlatarak merkezde görevli liderleri okula davet etti.

        Bunun üzerine okula gelen Reyhanlı Gençlik Merkezi görevlileri, öğrencilerle, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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