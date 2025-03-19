Hatay'da sınıf başkanı seçilen çocuk seçim vaadini gerçekleştirdi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıf başkanı seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.
Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Kurtdağı, 6 kişinin aday olduğu sınıf başkanlığı yarışında diğer öğrencilere Reyhanlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikleri okula getireceğinin sözünü verdi.
Sınıf başkanı seçilmesinin ardından merkezle görüşen Kurtdağı, seçim vaadini anlatarak merkezde görevli liderleri okula davet etti.
Bunun üzerine okula gelen Reyhanlı Gençlik Merkezi görevlileri, öğrencilerle, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynadı.
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