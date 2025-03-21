Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Numune Mahallesi'ndeki bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.
Durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
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