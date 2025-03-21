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        Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:17
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        Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Numune Mahallesi'ndeki bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.

        Durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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