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        Hatay'da ramazan etkinlikleri sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:01 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:01
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        Hatay'da ramazan etkinlikleri sürüyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler devam ediyor.

        İskenderun Belediyesi tarafından Millet Parkı'nda çocuklar için oyun parklarının oluşturulduğu alanda şarkıcılar Ceylani Karaduman, Burak Kanber, Mehmet Çiğdem ve Mehmet Açıkgöz sahne aldı.

        Karaduman, Kanber, Çiğdem ve Açıkgöz'ün söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        Mehmet Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderun 6 Şubat 2023 depremlerinde çok kötü günler yaşadığı için sevenlerinin yanına gelmek istediğini söyledi.

        Hatay'a ilk defa geldiğini belirten Çiğdem, "Hatay çok feci günler yaşadı. Dedim ki Ceylani Karaduman'a, 'Bizim oraya gitmemiz gerekiyor.' Ne olursa olsun şu anda Hatay'ın birçok ilçesinden ve Osmaniye'den buraya bizleri sağ olsun dinlemeye gelen hemşehrilerimiz var. Muhteşem bir kalabalık var. Gerçekten bir kez daha yüce Türk milletine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikler ramazan ayı boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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