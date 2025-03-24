Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde annesinin yaşamını yitirdiği enkazdan kurtarıldıktan sonra sol bacağı ampute edilen 7 yaşındaki Galatasaray taraftarı Murat Mert Gezer, tedavi gördüğü merkezde kendisine özel tasarlanan üzerinde takımının armasının olduğu sarı-kırmızı renkli protezle yürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde annesinin yaşamını yitirdiği enkazdan kurtarıldıktan sonra sol bacağı ampute edilen 7 yaşındaki Galatasaray taraftarı Murat Mert Gezer, tedavi gördüğü merkezde kendisine özel tasarlanan üzerinde takımının armasının olduğu sarı-kırmızı renkli protezle yürüyor.

        Gezer ve annesi İhlas Gezer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme, 57 blokundan 43'ünün yıkılması sonucu 526 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Evler Sitesi'nde yakalandı.

        Annesinin yaşamını yitirdiği enkazdan yakınlarının da yardımıyla 36 saat sonra yaralı kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        İstanbul ve Adana'daki hastanelerde bir süre tedavi gören Gezer'in diz altından ampute edilen sol bacağına protez takıldı.

        - Dar gelen protezi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılan merkezde yenilendi

        Afet sırasında yurt dışında olan babası Hasan Gezer ile memleketi Hatay'a dönen çocuk, zamanla dar gelmeye başlayan protezinin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

        Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray taraftarı olan Murat Mert Gezer, bacağından ölçü alan doktorlardan yenilenecek protezinin takımıyla alakalı olması için talepte bulundu.

        Talebi yerine getiren doktorlar, Gezer'e üzerinde Galatasaray armasının olduğu sarı-kırmızı renkli protez taktı, takımının forma ve atkısını hediye etti.

        - "Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum"

        Murat Mert Gezer, AA muhabirine, Galatasaray'ı çok sevdiğini söyledi.

        Takımın oyuncularını çok iyi bildiğini dile getiren Gezer, "Futbolcular Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum. Babamla Galatasaray'ın maçına gittik ama Icardi'yi göremedim. Şu anda Galatasaraylı protezim var. Icardi'nin forması ve topunun olmasını istiyorum." dedi.

        Baba Hasan Gezer de depremden 36 saat sonra enkazdan kurtarılan oğlunun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

        Merkezin oğlunun tedavi sürecinde büyük kolaylık sağladığını belirten Gezer, şöyle konuştu:

        "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Daha önce Adana'ya veya başka illere gidiyorduk zor oluyordu. Merkezin Hatay'da olması bizim için büyük avantaj. Güzel bir merkez, her geldiğimizde iyi karşılanıyoruz. Hocalarımız Galatasaraylı protez talebimizi kırmadı. Sağ olsunlar uğraşıp yaptılar."

        Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Temsilcisi Temren Kemal Keskin de merkezde ortez ve protez üretimi de gerçekleştirildiğini anlattı.

        Keskin, şunları kaydetti:

        "Murat Mert büyüdüğü için artık protezinin değişim vakti gelmişti. Murat Mert bize başvurup Galatasaraylı protez istedi. Ona istediği protezi yapıp taktık. Şu an mutlu şekilde kullanıyor. Merkeze 6 ayda bir kontrole gelecek ve takibimizde olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Depremzedeler "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla ifta...
        Depremzedeler "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla ifta...
        Hatay'da kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza verildi
        Hatay'da kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza verildi
        Hatay'da zahter hasadı başladı; kilosu 270 lira
        Hatay'da zahter hasadı başladı; kilosu 270 lira
        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 4 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da ramazan etkinlikleri sürüyor
        Hatay'da ramazan etkinlikleri sürüyor