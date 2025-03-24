Hatay'da gençler için iftar programı düzenlendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gençlere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gençlere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Antakya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Merkezin gönüllüleri ve üyeleri, programa katılan gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.
Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Antakya Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Cünedioğlu da yer aldı.
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