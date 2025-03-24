Hatay'da gençler için iftar programı düzenlendi

Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Antakya Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Cünedioğlu da yer aldı.

Merkezin gönüllüleri ve üyeleri, programa katılan gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.

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