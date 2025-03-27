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        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:33
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        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        S.A. yönetimindeki 31 HO 1283 plakalı özel halk otobüsü, Yavuz Sultan Selim Caddesi Balıkçılar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gök'e (75) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gök'ün cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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