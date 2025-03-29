Hatay'da hasta halde bulunan kirpi tedavi altına alındı

Ekipler tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen kirpi tedavi altına alındı.

Özerli Mahallesi'nde yaşayan Erkan Acar, evinin bahçesinde kendi etrafında dönen bir kirpi olduğunu fark etti.

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