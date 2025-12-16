Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Giriş: 16.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:54
        Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
        Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ’un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

        Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Cedduğ, "Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor, inşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

        Amir El Cedduğ da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Cedduğ, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti.

        - Olay

        Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu. Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

