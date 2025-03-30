Hatay Valisi Masatlı, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kutladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere katılarak sürücülerin bayramını kutladı.

Masatlı, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ile Antakya-İskenderun yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerce yapılan denetime katılan Masatlı, durdurulan araçların sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

Masatlı, sürücülerin bayramını kutlayarak, can ve mal güvenlikleri için kurallara harfiyen uymaları tavsiyesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de bayramını kutladığı sürücülere ve yolculara şeker ikramında bulundu.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri de Erzin ilçesinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Sürücülere şeker ikramında bulunan ekipler, çocuklara da oyuncak ve boyama kitabı hediye etti.