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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:11
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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.A, Y.E.H. ve K.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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