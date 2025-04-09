Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.A, Y.E.H. ve K.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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