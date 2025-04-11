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        GÜNCELLEME - Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıda düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:56
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        GÜNCELLEME - Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıda düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanı yakınına motosikletle giden kasklı şüpheli, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö'ye (16) tabancayla ateş açtı.

        Şüpheli daha sonra berbere yakın noktaya bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olaya karışan şüphelilerin İsmail E. ve Umut Y. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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