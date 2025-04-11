GÜNCELLEME - Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıda düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanı yakınına motosikletle giden kasklı şüpheli, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö'ye (16) tabancayla ateş açtı.
Şüpheli daha sonra berbere yakın noktaya bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan şüphelilerin İsmail E. ve Umut Y. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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