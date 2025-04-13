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        Hatay'da "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:06
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        Hatay'da "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi
        ABONE OL

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.

        Hassa Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında sahne alan "Rafadan Tayfa" ekibi, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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