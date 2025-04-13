Hatay'da "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Rafadan Tayfa" müzikali sergilendi.
Hassa Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında sahne alan "Rafadan Tayfa" ekibi, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
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