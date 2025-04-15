Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere Trafik Dedektifi Projesi kapsamında eğitim verildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere Trafik Dedektifi Projesi kapsamında eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından, Stadyum 2 Konteyner Kenti'ndeki anaokulunda trafik eğitimi düzenlendi.
Polis ekiplerince verilen eğitimlerde, çocuklara, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, kırmızı düdük ve trafik dedektif kartı dağıtıldı.
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