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        Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere Trafik Dedektifi Projesi kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:19
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        Hatay'da çocuklara trafik eğitimi verildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere Trafik Dedektifi Projesi kapsamında eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından, Stadyum 2 Konteyner Kenti'ndeki anaokulunda trafik eğitimi düzenlendi.

        Polis ekiplerince verilen eğitimlerde, çocuklara, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

        Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı, kırmızı düdük ve trafik dedektif kartı dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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