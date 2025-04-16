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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 01:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:32
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.K, H.K, R.P. ve D.M.G'yi yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında 2 bin 710 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 boş kovan ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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