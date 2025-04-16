Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üst aramasında 2 bin 710 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 boş kovan ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.K, H.K, R.P. ve D.M.G'yi yakaladı.

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