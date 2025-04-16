Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.K, H.K, R.P. ve D.M.G'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 2 bin 710 uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 6 boş kovan ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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