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        Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 02:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 02:30
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        Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesti, oyun masasındaki 3 bin 800 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ve H.S.M. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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