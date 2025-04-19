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        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

        Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:24 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:48
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        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
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        Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

        Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı.

        Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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