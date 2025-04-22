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        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:31
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        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS'le katıldığı duruşmada, diğer tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A, inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Sanıklardan müteahhit Coşkun, Rönesans Rezidans'ın inşaatında her şeyi doğru yaptığını savundu.

        Kendisinin ve eşinin sağlık sorunları olduğunu anlatan Coşkun, "Bunlar göz önüne alınarak gerekse adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum. Üzerime atılı suçlamalar malzeme kalite yetersizliğiyle ilgilidir. Mağdurum ve suçsuzum." dedi.

        Seküçoğlu da proje denetçisi olduğunu, rezidansın yapım aşamasında görev almadığını öne sürdü.

        Eraslan da yaşının, tutukluluk süresinin ve rahatsızlıklarının göz önüne alınarak tahliye edilmesini talep etti.

        - Yeni bilirkişi raporu beklenecek

        Depremde 3 çocuğunu kaybeden müşteki Meryem Bıyıksız ise "Bize '9-10 büyüklüğündeki depreme dayanıklı' diye evleri sattılar. Aileleri rahat etsin diye çocuklarımı öldürdüler. 3 evladımı hademelik yaparak okuttum onlar malzemeden çalarak çocuklarını okuttular." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip Süleyman Demirel Üniversitesi'nden istenen yeni bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

        Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

        - Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

        Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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