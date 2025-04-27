Göç yolu üzerindeki Hatay'da bahar döneminde 233 kuş türü gözlemlendi

LALE KÖKLÜ - Göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da, ilkbaharın gelişiyle 233 kuş türü gözlemlendi.

Kışı Afrika'da geçiren türler için Türkiye'ye giriş kapısı niteliğinde olan Hatay, sulak alanları sayesinde her yıl çok sayıda kuş türüne mola noktası oluyor.

İlkbaharın gelişiyle sıcak ülkelere göç eden kuşların bazıları, Hatay'daki Subaşı, Mileyha Sulak Alanı ile Reyhanlı Barajı çevresinde dinlenip beslenerek yeni göç için güç topluyor.

Kentte 1 Mart itibarıyla başlayan bahar döneminde, leylek, pelikan, şahin, çamurcun, kaşıkgaga, yeşilbaş, kızkuşu, akbaba gibi 233 tür gözlemlendi.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, Hatay'ın göçmen kuşlar açısından çok önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Akın, kente ocak ayında gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımında 68 türde 6 bin 196 kuşun gözlemlendiğini belirtti.

Baharın gelişiyle de Hatay semalarında göç yoğunluğunun artığını ifade eden Akın, şöyle konuştu: