Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Üst kata da sıçrayan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ara katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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