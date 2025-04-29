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        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:14
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        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ara katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Üst kata da sıçrayan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.

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