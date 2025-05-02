Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cipin kaldırıma çıkması kamerada
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu cipin kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu cipin kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kanatlı Caddesi'nde 33 ANZ 514 plakalı cip, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımdaki ağaç ve elektrikli bisiklete çarparak durabildi.
Bu sırada iş yerinin önünde oturan 4 kişi, üzerlerine gelen araçtan koşarak kaçtı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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