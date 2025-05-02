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        Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cipin kaldırıma çıkması kamerada

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu cipin kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:33
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        Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cipin kaldırıma çıkması kamerada
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu cipin kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kanatlı Caddesi'nde 33 ANZ 514 plakalı cip, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıktı.

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımdaki ağaç ve elektrikli bisiklete çarparak durabildi.

        Bu sırada iş yerinin önünde oturan 4 kişi, üzerlerine gelen araçtan koşarak kaçtı.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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