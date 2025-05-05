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        Dörtyol'da köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:33
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        Dörtyol'da köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Muhammed Enes Oral'ın (19) kullandığı plakasız motosiklet, dün Özerli Köprüsü'nden aşağı yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Oral, sağlık ekibince kaldırıldığı İskenderun ilçesindeki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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