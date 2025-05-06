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        Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:56
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        Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi, masadaki 2 bin lira ile oyun malzemelerine de el konuldu.

        Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen Y.E. hakkında adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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