Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza

Adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi, masadaki 2 bin lira ile oyun malzemelerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

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