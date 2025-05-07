Hatay'da düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 zanlıyı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Adreslerde ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği, 16 fişek, 3 kasatura ile 1 kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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