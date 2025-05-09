Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Hatay'da depremzede öğrencilerle buluştu
Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede öğrencilerle marşlar seslendirdi.
Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede öğrencilerle marşlar seslendirdi.
Manafzade, Akçaova Haldun Tınaztepe Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Turan Manafzade, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.
Sanatçı Manafzade, etkinliğin ardından ilçedeki konteyner kentleri ziyaret etti.
Manafzade, programları kapsamında yarın Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da sahne alacak.
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