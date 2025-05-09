Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Hatay'da depremzede öğrencilerle buluştu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Turan Manafzade, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.

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