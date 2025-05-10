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        Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı

        Hatay'da silahla vurulmaları nedeniyle yaralanan 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:54
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        Hatay'da yaralı bulunan 10 kuş tedavilerinin ardından doğaya salındı
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        Hatay'da silahla vurulmaları nedeniyle yaralanan 10 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan 7 kartal, şahin, bıldırcın ve kumru, MKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'nde tedaviye alındı.

        Avcılar tarafından silahla vuruldukları belirlenen kuşların tedavisi, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

        Kuşlar, Alahan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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