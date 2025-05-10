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        Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısında çocuklarını yitiren annelerin acısı dinmiyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler, Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:26
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        Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısında çocuklarını yitiren annelerin acısı dinmiyor
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler, Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor.

        Patlamalarda yakınlarını kaybedenlerin acısı, aradan geçen zamana rağmen yüreklerinde tazeliğini korurken, her yıl 11 Mayıs'ta patlamaların yaşandığı yerlerde anma programları düzenleniyor.

        Terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler, acılı günün yıl dönümünün bu yıl Anneler Günü'ne denk gelmesiyle ayrı bir hüzün yaşıyor.

        - "O günden beri Anneler Günü'nü kutlamıyorum"

        Oğlu Halil Erdemci'yi patlamalarda kaybeden anne Medine Erdemci, AA muhabirine, acı dolu günü hiçbir zaman unutamadığını söyledi.

        Acısının aradan geçen zamana rağmen ilk günkü gibi olduğunu belirten Erdemci, "O günden beri Anneler Günü'nü kutlamıyorum. Çocuklarıma diyorum ki 'gelmeyin yanıma' çünkü ben Anneler Günü'nde oğlumu toprağa verdim. Her yıl aynı acıları tekrar tekrar yaşıyoruz. Acımız tarif edilemeyecek kadar büyük." diye konuştu.

        Erdemci, acısına rağmen geriye kalan iki evladı için ayakta durmaya çalıştığını ifade etti.

        - "Mayıs ayı demek bizler için hüzün ayı demektir"

        Patlamalarda 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur ile ablası Nadire Kuvvet'i kaybeden Hatice Kübra Erboz da Anneler Günü'nü hüzünle karşıladığını anlattı.

        Mayıs ayı gelince hüzünlerinin, acılarının daha da arttığını vurgulayan Erboz, "Bir nebze suçlular yakalanınca rahatlıyoruz ama mayıs ayı demek bizler için hüzün ayı demektir. 11 Mayıs benim için en kara gündür. Bu sene de Anneler Günü, 11 Mayıs'a denk geldi o yüzden daha da buruğum." ifadelerini kullandı.

        Patlamalarda oğlu Mehmet Ali Diken'i kaybeden anne ​​​​​​​Döne Diken ise o günden bu yana acısının hiç dinmediğine dile getirdi. Anne Diken, "Bizim Anneler Günü'müz yok, kutlamıyoruz, acı içerisindeyiz, içimiz yanıyor." dedi.

        - Reyhanlı'daki terör saldırıları

        Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

        Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri okul, park, cadde ve sokaklara verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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