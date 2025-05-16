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        Hatay'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:15
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        Hatay'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Kıcı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından otomobillerden biri devrildi.

        Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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