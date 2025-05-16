Hatay'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasında

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Kıcı Mahallesi'nde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.