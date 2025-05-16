Adalet Bakanı Tunç, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde idari yargıda açılan 109 bin 477 davanın yaklaşık yüzde 75'inin karara bağlandığını söyledi.

Tunç, Erzin Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, 6 Şubat'taki afette köklü tarihe sahip olan Hatay'ın büyük acı yaşadığını belirtti.

Depremlerden sonra devletin milletle beraber tüm kurum ve imkanlarını kullanıp büyük seferberlik başlattığını anlatan Tunç, yargıyla ilgili Adalet Teşkilatının da yaklaşık 10 bin personelle sahada görev yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine çok büyük önem verdiğine dikkati çeken Tunç, her Kabine Toplantısı'nda 11 ildeki çalışmaların masaya yatırıldığını vurguladı.

Tunç, şu ana kadar deprem bölgesine 2,6 trilyon lira yatırım yapıldığını, bunun büyük bölümünün Hatay'da gerçekleştiğini dile getirdi.

Afetten etkilenen 11 ilde 200 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini anımsatan Tunç, 450 binden fazla konutun yapımının da bu sene sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Deprem bölgesinde yargı süreçlerinin aksamadan sürdüğünü aktaran Tunç, "Deprem bölgesinde 654 adli, 28 idari olmak üzere 682 ilk derece mahkemesinin ilave olarak kurulmasını sağladık. 10 Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi, 5 Bölge İdare Mahkemesi olmak üzere 15 yeni daire kurularak istinafta da sürecin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamak için bunları gerçekleştirdik." dedi. - Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların 75 bin 975'i sonuçlandı Tunç, deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar deprem bölgesinde idari yargıda 109 bin 477 dava açıldı, bu önemli. Bu süre içerisinde aldığımız tedbirler sayesinde bunun yaklaşık yüzde 75'i karara bağlanmış oldu. Davaların 75 bin 975'i sonuçlandı. Bu neden önemli çünkü vatandaşımız, 'Benim binam ağır hasarlı değil, yıkılmasını istemiyorum.' diyor ya da 'Benim binam hasarlı. Yıkılması gerekir, güvenli değilim.' diyor. Tereddüt geçiriyor. Önceki tespitlerin acele yapıldığını, hatalı olabileceğini düşünüyor ve ilk başvurabileceği yer neresi? Yargı. Haklı olarak davasını açıyor ve davasında da titiz inceleme yapılıyor, yeniden keşif gerçekleştiriliyor, bilirkişi incelemesi yapılıyor. Yıkılması gerekiyorsa yıkılıyor, yıkılmaması gerekiyorsa da zaten vatandaşımız güvenli şekilde binasına yerleşmiş oluyor."

Deprem bölgesindeki hasarlı binalara ilişkin davalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Tunç, "Bugüne kadar ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili olarak 11 vilayetimizde 41 bin 981 davanın 37 bin 291'i, yani yüzde 89'u sonuçlandı. Devam eden davaların da hızlı şekilde sonuçlandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı. Tunç, 2025 yılı yatırım programında depremden etkilenen 11 ile önem verildiğini vurgulayarak, "Adalet Bakanlığı olarak deprem bölgesinde 21 adliye hizmet binasını programa aldık. 12 ceza infaz kurumumuz, 3 adli tıp hizmet binamız ve 82 mahalde 2 bin 354 adalet personelimiz, hakim ve savcılarımızın konut projeleri yatırım programına alındı. Birçoğunun temelini attık, inşaatları devam ediyor." diye konuştu. Erzin ve Samandağ'a yakışacak güzel hizmet binalarını bölgeye kazandıracaklarını dile getiren Tunç, deprem sonrasında Hatay ve ilçelerinde kamu binalarının yenilendiğini anlattı. Son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz devrimi hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, yargı alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli hedeflerinin olduğuna değinen Tunç, "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." bilgisini paylaştı. - "12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok" Dün basında ve bazı televizyon kanallarında, yeni yargı paketi kapsamında ceza adaleti sistemiyle ilgili hazırlanan taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çeken Tunç, kesinlikle bunlara inanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz kritik dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz."

Bakan Tunç, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çok kritik noktada olduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizi ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz. Terör örgütü kendisini feshetti, silahlarını bıraktığını açıkladı. Milletimizin kenetlenmesi, özellikle milletimizin birlik ve beraberliği, güçlü şekilde kararlı duruşu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ahlat'ta yaptığı 'ilk cephe' vurgusundan sonra Sayın (Devlet) Bahçeli'nin grup konuşmasındaki çağrısı ve sonrasındaki çabalar, terör örgütünün kendisini feshetmesiyle sonuçlandı." "Etnik köken ne olursa olsun hepimiz kardeşiz." diyen Tunç, şunları kaydetti: "Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkese özellikle kullandığı ifadeler bakımından çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci zehirleyecek dili kullananlara karşı olacağız. Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız. Birlik ve beraberliğimizi daima koruyarak milletimizin menfaati için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Milletimizin huzuru, çocuklarımızın huzurlu bir geleceğe kavuşması için 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Nasıl rahmetli (Turgut) Özal, '21. asır Türk asrı olacaktır.' diyordu, önemli hedefleri vardı, onun hedeflerinin kat kat fazlasını Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. O da diyor ki, 'Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak'. Cumhur İttifakı'yla, milletimizle bunu başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."