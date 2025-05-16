Hatay'da 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, araçta 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, araçtaki Ş.K, A.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yolçatı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

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