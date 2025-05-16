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        Hatay'da 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hatay'ın Hassa ilçesinde 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:11
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        Hatay'da 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yolçatı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

        Ekipler, araçta 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, araçtaki Ş.K, A.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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