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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:24
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Konacık Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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