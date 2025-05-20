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        Hatay'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

        Hatay'da "Müzeler Haftası" düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:18
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        Hatay'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
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        Hatay'da "Müzeler Haftası" düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, bir milletin kendini tanıması, tarihini bilmesi ve kültürünü içselleştirmesinin, ancak müzeler gibi bellek taşıyıcı kurumlarla mümkün olduğunu söyledi.

        Müzelerin, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin inşasında da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Masatlı, "Müzeler yalnızca geçmişi belgeleyen, arşivleyen ve sergileyen kurumlar değil, aynı zamanda toplumun kültürel sermayesini yeniden inşa eden, eğitimle iç içe geçmiş, geçmişle bugün arasında dinamik bir bağ kurarak toplumsal katılımı teşvik eden aktif öğrenme ortamlarıdır." diye konuştu.

        Masatlı, insanlık tarihinin en eski ve en köklü yerleşim alanlarından biri olan Hatay'ın arkeolojik, tarihi ve kültürel zenginlik bakımından da bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde müzelerin de çok hasar aldığını vurgulayan Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde güçlü devletimiz tüm alanlarda olduğu gibi kültürel alanlarımızın da yeniden ihya, inşa ve imarında önemli çalışmalar içerisindedir." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de müzelerin sadece geçmişi saklayan alanlar olmadığını, toplumsal belleği canlı tutan, kimliği geleceğe taşıyan hafıza merkezleri olduğunu söyledi.

        Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi orkestrasının müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Zamanın Tanıkları-Hatay'ın Kadim Eserleri Sergisi'nin açılışı da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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