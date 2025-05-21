İskenderun'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelçay Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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