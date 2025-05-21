Şarkıcı Eypio, Hatay'da konser verdi
Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio sahne aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Eypio, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik edip, dans etti.
Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Eypio, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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