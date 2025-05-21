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        Şarkıcı Eypio, Hatay'da konser verdi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio​​​​​​​ sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:37
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        Şarkıcı Eypio, Hatay'da konser verdi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde rap şarkıcısı Eypio​​​​​​​ sahne aldı.

        Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Eypio, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik edip, dans etti.

        Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Eypio, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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