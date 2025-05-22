Hatay'ın depremde tahrip olan su altyapısı hummalı çalışmalarla yenileniyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören içme suyu şebekelerinden 35'i yenilendi, 30'u onarıldı, ekonomik ömrünü tamamlayan depolar da değiştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok yıkıma yol açtığı kentlerin başında Hatay yer aldı.

Ardından Defne merkezli 6,4 ve 5,8'lik sarsıntılardan da etkilenen kentte, yaklaşık 83 bin binanın yanı sıra içme suyu ve atık su altyapısı zarar gördü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (HATSU) kentte suya erişimin sorunsuz hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, son 13 ayda içme suyu şebekelerinden 35'ini yeniledi, 30'unun da onarımını gerçekleştirdi.

Atık su altyapısını da iyileştiren ekipler, afette hasar gören veya ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu depolarının yenilenmesi için çalışma yaptı.

Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'ne 100 metreküp hacimli yeni içme suyu deposu kazandıran ekipler, Yayladağı ilçesi Uluyol Mahallesi'ne 100 metreküp, Yeşiltepe Mahallesi'ne 50 metreküp, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'ne 100 metreküp, Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'ne de 100 metreküp hacimli prefabrik depo inşa etti.

- 5 bin haneye perlatör dağıtıldı Çalışmaların devamında kesintisiz su temini amacıyla Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi'nde sondaj kuyusu açıldı, İskenderun Feyezan Kanalı'nda altyapı eksikleri giderildi. Ekipler, 5 bin haneye de musluk başlıklarına takıldıktan sonra su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıttı. - 176 binden fazla su arızasına müdahale edildi HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir, AA muhabirine, 13 ayda 176 binden fazla su arızasına müdahale ettiklerini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren su altyapısını düzeltmeye çalıştıklarını dile getiren Cihangir, şöyle konuştu: "Deprem kaynaklı oluşan hasar, fenni olmayan mevcut altyapı ve ekonomik ömrünü tamamlamış 30-50 yıllık altyapıdan kaynaklı bölgemizde çok ciddi arızalar vardı. Bir yandan bunlara müdahale ederken, diğer yandan da muhtemel arızaların oluşmaması adına müdahaleler yaptık. 100 bin metreden fazla altyapının temizliğini gerçekleştirdik."